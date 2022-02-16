Ахметов в Мариуполе: Донбасс может быть счастливым только в единой и независимой Украине

Ринат Ахметов (в центре): У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина Фото: scm.com.ua

"Я уже говорил не раз и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине, – заявил Ахметов на встрече с трудовыми коллективами металлургических предприятий города. – Почему я здесь именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина".

По словам Ахметова, SCM сделает все, "чтобы Мариуполь развивался, а у жителей города была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь".