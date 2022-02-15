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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов на этой неделе вернется в Украину и 16 февраля будет в Мариуполе – пресс-секретарь

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30 января Ахметов отправился в Европу, сообщила его пресс-секретарь
30 января Ахметов отправился в Европу, сообщила его пресс-секретарь
Фото: ЕРА

Украинский миллиардер Ринат Ахметов 30 января уехал в Европу и в ближайшее время вернется в Украину. Об этом его пресс-секретарь Анна Терехова сообщила изданию "Бабель" 14 февраля.

"Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину", – сказала она. 

Агентству "Интерфакс-Украина" она сообщила, что бизнесмен вернется на этой неделе – 16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, он намерен посетить Мариуполь. 

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", – сказала Терехова.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

По данным Минобороны Украины на 8 февраля, вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал он. 

Он заявил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Украина, Мариуполь, Европа, российская агрессия, война в Украине
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