Ахметов на этой неделе вернется в Украину и 16 февраля будет в Мариуполе – пресс-секретарь

"Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину", – сказала она.

Агентству "Интерфакс-Украина" она сообщила, что бизнесмен вернется на этой неделе – 16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, он намерен посетить Мариуполь.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", – сказала Терехова.