Малюська: У нас есть олигархи разной степени зашкваренности

Малюська: Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто запрещает Коломойскому финансировать политическую деятельность? Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Это двойная игра: когда выходят на западные рынки – мы честные бизнесмены, имеем белый бизнес, а внутри страны – реальные олигархи, финансирующие политиков, тесно связанные с коррупцией, вмешиваются и выбивают себе льготы, в том числе вмешиваются в работу госаппарата, в том числе формируя сознание граждан через медиа. То есть выходите на западные рынки – пожалуйста, выходите, никто не мешает, но ведите себя внутри страны, как бизнес, а не как олигархи. Никакого противоречия не вижу", – заявил министр.

Журналист отметил, что бизнес иногда воспринимает закон как "попытки уравнять всех олигархов" с бизнесменом Игорем Коломойским, у которого интересы за границей меньше, чем у других.

"Почему? Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто сейчас запрещает Коломойскому финансировать какую-либо политическую деятельность? И почему только Коломойский? Давайте возьмем [бизнесмена Дмитрия] Фирташа, у него возможностей работать на Западе не так много. Почему мы его фамилию не называем? По нему тоже менее больно [ударит] по сравнению с другими. У нас есть олигархи разной степени зашкваренности", – сказал Малюська.

По его мнению, "наиболее ярые олигархи", давно потерявшие бизнес-репутацию, меньше будут ощущать репутационные удары.

"Но с другой стороны, они могут существеннее пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов. Очевидно, мне кажется, что круг непосредственного общения Игоря Валерьевича с отдельными чиновниками или депутатами шире, чем у Рината Леонидовича [Ахметова] (по крайней мере из того, что я слышал или имел представление когда-то), поэтому что-то по нему ударит больше, что-то по кому-то другому ударит больше. Рамка писалась для всех одинаково: не так, что для этого будут такие инструменты, для другого – такие. Это как ограничение скорости на дорогах: водителю Ferrari они более ощутимы, чем водителю "Таврии". Поэтому да, кто пострадает больше, кто пострадает меньше, но закон один для всех", – заявил Малюська.