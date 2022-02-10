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ПОЛИТИКА

Малюська: У нас есть олигархи разной степени зашкваренности

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Малюська: Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто запрещает Коломойскому финансировать политическую деятельность?
Малюська: Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто запрещает Коломойскому финансировать политическую деятельность?
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В Украине есть олигархи с разной репутацией, и на них могут повлиять разные инструменты закона о деолигархизации. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 10 февраля.

"Это двойная игра: когда выходят на западные рынки – мы честные бизнесмены, имеем белый бизнес, а внутри страны – реальные олигархи, финансирующие политиков, тесно связанные с коррупцией, вмешиваются и выбивают себе льготы, в том числе вмешиваются в работу госаппарата, в том числе формируя сознание граждан через медиа. То есть выходите на западные рынки – пожалуйста, выходите, никто не мешает, но ведите себя внутри страны, как бизнес, а не как олигархи. Никакого противоречия не вижу", – заявил министр.

Журналист отметил, что бизнес иногда воспринимает закон как "попытки уравнять всех олигархов" с бизнесменом Игорем Коломойским, у которого интересы за границей меньше, чем у других.

"Почему? Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто сейчас запрещает Коломойскому финансировать какую-либо политическую деятельность? И почему только Коломойский? Давайте возьмем [бизнесмена Дмитрия] Фирташа, у него возможностей работать на Западе не так много. Почему мы его фамилию не называем? По нему тоже менее больно [ударит] по сравнению с другими. У нас есть олигархи разной степени зашкваренности", – сказал Малюська.

По его мнению, "наиболее ярые олигархи", давно потерявшие бизнес-репутацию, меньше будут ощущать репутационные удары.

"Но с другой стороны, они могут существеннее пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов. Очевидно, мне кажется, что круг непосредственного общения Игоря Валерьевича с отдельными чиновниками или депутатами шире, чем у Рината Леонидовича [Ахметова] (по крайней мере из того, что я слышал или имел представление когда-то), поэтому что-то по нему ударит больше, что-то по кому-то другому ударит больше. Рамка писалась для всех одинаково: не так, что для этого будут такие инструменты, для другого – такие. Это как ограничение скорости на дорогах: водителю Ferrari они более ощутимы, чем водителю "Таврии". Поэтому да, кто пострадает больше, кто пострадает меньше, но закон один для всех", – заявил Малюська.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Минюст, олигархи, Денис Малюська
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