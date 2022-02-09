Закон об олигархах позволит Зеленскому контролировать украинские СМИ – Рудик в статье для Atlantic Council

"Аспекты закона, касающиеся собственности на СМИ, имеют серьезные последствия для свободы слова. После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит [президенту Владимиру] Зеленскому затыкать рот украинским СМИ", – сказано в материале.
Политик пишет, что закон об олигархах является еще одним свидетельством консолидации Зеленским власти, которая угрожает подорвать политическую конкуренцию. По мнению автора, уже есть тревожные признаки нежелательного вмешательства власти в работу СМИ.
"Хотя усилия по борьбе с российской дезинформацией признаны как в Украине, так и международным сообществом как необходимые, были попытки преследовать отдельных журналистов после критики Зеленского. Вызывают также удивление и уголовные дела против ряда телеканалов", – говорится в статье.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.