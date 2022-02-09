Закон об олигархах позволит Зеленскому контролировать украинские СМИ – Рудик в статье для Atlantic Council

Кира Рудик: После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит Зеленскому затыкать рот украинским СМИ Фото: Кіра Рудик / Facebook

"Аспекты закона, касающиеся собственности на СМИ, имеют серьезные последствия для свободы слова. После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит [президенту Владимиру] Зеленскому затыкать рот украинским СМИ", – сказано в материале.

Политик пишет, что закон об олигархах является еще одним свидетельством консолидации Зеленским власти, которая угрожает подорвать политическую конкуренцию. По мнению автора, уже есть тревожные признаки нежелательного вмешательства власти в работу СМИ.

"Хотя усилия по борьбе с российской дезинформацией признаны как в Украине, так и международным сообществом как необходимые, были попытки преследовать отдельных журналистов после критики Зеленского. Вызывают также удивление и уголовные дела против ряда телеканалов", – говорится в статье.