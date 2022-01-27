Коломойский консультировал власть во время работы над "ресурсным" законопроектом №5600 – СМИ

"Если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в деревне под Днепром, значит, его стратегия работает", – заявил "Украинской правде" один из друзей бизнесмена Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Сразу несколько собеседников у власти утверждают, что в эпохальной войне [президента Украины Владимира] Зеленского и Ахметова не последнюю роль играл не кто иной, как Коломойский. "На самом деле за войной с Ринатом торчат уши как раз Бени", – резюмирует не под запись уже один из друзей олигарха. И добавляет: "Но если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в деревне под Днепром, значит, его стратегия работает", – пишут авторы материала.

По информации издания, Коломойский консультировал власть по так называемому антиахметовскому закону №5600, которым повысили налоги.

"Ну, у Валерьевича тоже есть горнообогатительные комбинаты, как у Рината. Потому он понимает этот бизнес. Какие-то консультации давал нам (речь об "антиахметовском" законе относительно ренты на железную руду. – УП). Но мы бы и без него справились", – заявил один из влиятельных членов команды Зеленского.