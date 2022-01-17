Гончаренко заявил, что несмотря на дефицит, власть передала Коломойскому 700 млн м³ газа

В ноябре 2021 года бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК "Нафтогаз" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Гончаренко заявлял в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольная Офису президента государственная компания "Нафтогаз України" подписала с Коломойским мировое соглашение и согласилась отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ.