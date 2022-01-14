Объем реэкспорта газа из Украины 12 января увеличился почти в три раза – данные оператора ГТС

"За 1–12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м³. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м³ газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ. По данным "Укртрансгаза" – оператора подземных хранилищ – компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м³ газа. Общие запасы составляют 12,6 млрд м³ из которых 4,7 млрд м³ – технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ", – сказано в сообщении агентства.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

"РБК-Украина" отмечало, что в обнародованном Минагрополитики перечне компаний, которые имеют право на льготный газ, включены 6 тыс. компаний, в которые вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.