Близкий к Коломойскому нардеп оформил на себя крупного подрядчика "Укравтодора" – СМИ

Они отмечают, что проект "Наші гроші" связывал "Хмельницкое ШБУ-56" с нардепом еще в 2017 году, однако до недавнего времени эта компания была оформлена на других лиц.

"Нардеп Лабазюк оформил контроль над подрядчиком "Укравтодора" путем покупки 100% ООО "Сток Центр", которое, в свою очередь, владеет 99,95% "Хмельницкого ШБУ-56", – пишут авторы материала. – Напомним, депутатская группа "За майбутнє" контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте".

"Наші гроші" сообщали, что в прошлом году предприятие вошло в топ-6 крупнейших получателей денег от "Большого строительства". Компания в 2021 году заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн и нарастила выручку почти в два раза.