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Компании из окружения Коломойского в 2021 году заработали на "Большом строительстве" 13 млрд грн – СМИ

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года
Фото: depositphotos.com

Журналисты проекта "Наші гроші" проанализировали данные о выплате подрядчикам всех региональных служб "Укравтодора" за 2020–2021 годы и 24 января опубликовали список компаний, которые заработали на президентском проекте "Большое строительство". В первой пятерке оказались компании "Автомагістраль-Південь", "Автострада", "Онур конструкцiон", ПБС и "Ростдорстрой". На шестом месте – "Хмельницьке ШБУ-56".

Авторы материала отметили, что в 2021 году компании из окружения бизнесмена Игоря Коломойского и нардепа от депутатской группы "За майбутнє" Игоря Палицы нарастили доходы от "Большого строительства". 

"Хорошо улучшились фирмы, связанные с представителями партии "За майбутнє" Палицы/Коломойского. ПБС приросло на 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницкое ШБУ 56" – на 2,5 млрд грн (91%)", – сообщили "Наші гроші".

В сумме две компании в прошлом году заработали благодаря программе "Большое строительство" 13,1 млрд грн. ПБС в 2021 году увеличила выручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницкое ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) – до 5,23 млрд грн.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Теги: бизнес, Игорь Коломойский, доходы, Игорь Палица, строительство, дороги, Наші гроші, Автострада, Большое строительство, За майбутнє, ремонт дорог
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