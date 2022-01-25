Компании из окружения Коломойского в 2021 году заработали на "Большом строительстве" 13 млрд грн – СМИ

Авторы материала отметили, что в 2021 году компании из окружения бизнесмена Игоря Коломойского и нардепа от депутатской группы "За майбутнє" Игоря Палицы нарастили доходы от "Большого строительства".

"Хорошо улучшились фирмы, связанные с представителями партии "За майбутнє" Палицы/Коломойского. ПБС приросло на 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницкое ШБУ 56" – на 2,5 млрд грн (91%)", – сообщили "Наші гроші".

В сумме две компании в прошлом году заработали благодаря программе "Большое строительство" 13,1 млрд грн. ПБС в 2021 году увеличила выручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницкое ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) – до 5,23 млрд грн.