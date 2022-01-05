ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Компания из окружения Коломойского в 2021 году заработала на "Большом строительстве" Зеленского 7,9 млрд грн – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года
Фото: depositphotos.com

Компания ПБС в 2021 году получила из государственного бюджета 7,9 млрд грн благодаря тендерам проекта "Большое строительство", инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Наші гроші". Агентство "РБК-Украина" отмечает, что эта компания принадлежит людям из окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

Среди всех подрядчиков ПБС заняла четвертое место по итогам года по количеству освоенных денег.

"Только в декабре компания окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала spending.gov.ua. Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик", – пишет информагентство.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.

Теги: бюджет, бизнес, Игорь Коломойский, доходы, строительство, тендер, ремонт, деньги, Владимир Зеленский, президент, дороги, Наші гроші, Большое строительство, ремонт дорог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик снялась в микробикини с широко разведенными ногами
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик снялась в микробикини с широко разведенными ногами
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках
"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом
"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа
"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа
  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"
  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (112545)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (102778)
3
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (94204)
4
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (90510)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (85772)
6
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (74227)
7
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (63272)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (58343)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS