Компания из окружения Коломойского в 2021 году заработала на "Большом строительстве" Зеленского 7,9 млрд грн – СМИ

Среди всех подрядчиков ПБС заняла четвертое место по итогам года по количеству освоенных денег.

"Только в декабре компания окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала spending.gov.ua. Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик", – пишет информагентство.