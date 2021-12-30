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В 2021 году в рамках "Большого строительства" в Украине восстановили 5098 км дорог – Мининфраструктуры

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Согласно плану "Большого строительства", к 2024 году в Украине будет построено еще 14 846 км дорог
Согласно плану "Большого строительства", к 2024 году в Украине будет построено еще 14 846 км дорог
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

В 2021 году в рамках проекта "Большое строительство" в Украине было обновлено и построено 5098 км дорог и 250 искусственных сооружений. Это следует из данных, которые министр инфраструктуры Александр Кубраков опубликовал в Facebook 27 декабря, отчитываясь о проделанной работе в рамках этого проекта.

На эти цели было потрачено 106 млрд грн.

В 2019 году на ремонт 846 км дорог и создание 73 искусственных сооружений было израсходовано 21,3 млрд грн. В 2020 году за 83 млрд грн было отремонтировано 4056 км дорог и создано 158 искусственных сооружений.

Таким образом, как следует из опубликованной министром инфографики, стоимость 1 км дороги в 2019 году составляла 25,2 млн грн, в 2020 году – 20,4 млн грн, в 2021 году – 20,7 млн грн.

"Средняя цена 1 км дороги в 2021 году увеличилась всего на 1,5% и все еще на 18% ниже, чем в 2019 году", – отметили в министерстве. 

Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook
Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook

По словам Кубракова, благодаря "Большому строительству" было проведено самое масштабное обновление автодорог за все время независимости Украины.

"Проиллюстрирую это просто двумя понятными цифрами. В период с 2009-го по 2019 год, за 10 лет, было обновлено и построено 10 603 км государственных и местных дорог. А за последние два года – 13 860 км. И это тоже уже исторический факт", – отметил министр.

Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook
Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook

Он назвал инфраструктурные проекты, которые появились или появятся в Украине благодаря "Большому строительству": Запорожский мост, сдача которого планируется через несколько недель; обновленная на 97% самая длинная дорога страны Стрый – Изварино; обновленная за рекордные, по словам Кубракова, 90 дней дорога Немиров – Ямполь; киевская объездная дорога; Кременчугский мост.

В планах Мининфраструктуры – обновление дороги М-14 и объединение качественным автомобильным сообщением трех областных центров: Одессы, Николаева и Херсона, добавил Кубраков.

С момента старта проекта "Большое строительство", по данным министерства, было построено 9154 км дорог и восстановлено 658 мостов. Согласно плану, к 2024 году в Украине будет построено еще 14 846 км дорог и восстановлено 742 моста.

Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook
Инфографика: Олександр Кубраков / Facebook

"Большое строительство" – это действительно повод гордиться Украиной. Прямо сейчас на наших глазах создается новая украинская история", – написал Кубраков. 

Он также рассказал о разработанном вместе с Европейским банком реконструкции и развития плане антикоррупционных мер для "Укравтодора", который одобрен на уровне правительства и международных партнеров. Благодаря его внедрению "Укравтодор" станет первым государственным институтом Украины, сертифицированным по стандартам ISO по антикоррупции, заверил министр.

"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Если на старте даже рынок не был уверен в реалистичности наших амбициозных целей, теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего пользования до конца 2024 года. Дороги научили нас, помогли поверить в то, что масштабные, реальные, а не бумажные изменения возможны", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2022125634625688

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств. Она, в частности, предусматривает строительство дорог и усовершенствование инфраструктуры.

В госбюджете на 2022 год на развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения планируется потратить 42,2 млрд грн, а на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 24,6 млрд грн, сообщала пресс-служба президента. 

Оппоненты власти критикуют "Большое строительство" из-за вероятной коррупции. По информации бывшего соратника Зеленского, экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, средства программы "Большое строительство" ОПУ тратит в том числе на собственный пиар

Теги: транспорт, Укравтодор, строительство, ремонт, Мининфраструктуры, дороги, инфраструктура, Александр Кубраков, обновление, Большое строительство
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