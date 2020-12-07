Кубраков: В 2020 году 1 км дорог обходился государству на 4,5 млн грн дешевле, чем в 2019-м

Средняя стоимость строительства 1 км дорог в 2019 году составляла 25,1 млн грн, а в 2020-м она снизилась до 20,6 млн грн, рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Александр Кубраков: В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

На итоговом мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал, что за этот год в Украине было обновлено 3926 км дорог государственного значения и 85 мостов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой организации.

"Это 92% и 85% от амбициозного плана, представленного в начале года, и абсолютный рекорд за все время независимости Украины – в том числе в соответствии с объявленными планами к факту выполнения", – сказал глава "Укравтодора".

Кубраков также заявил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало фундаментально новый подход к работе с дорожными проектами, благодаря которому трассы стали безопаснее и долговечнее. К тому же снизилась стоимость их строительства – с начала 2020 года 1 километр дорог стал дешевле на 4,5 млн грн.

"Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году – 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновление 100 мостов, установку 25 площадок взвешивания-в-движении).То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – отметил Кубраков.

Также глава "Укравтодора" сообщил, что в текущем году государственная автотранспортная служба начала реализацию масштабных долгосрочных дорожных проектов, которые станут базой для развития отрасли в ближайшие годы.

"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев – Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершены 28 из 30 запланированных обходов городов. Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", – подытожил глава "Укравтодора".