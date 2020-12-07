ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кубраков: В 2020 году 1 км дорог обходился государству на 4,5 млн грн дешевле, чем в 2019-м

Средняя стоимость строительства 1 км дорог в 2019 году составляла 25,1 млн грн, а в 2020-м она снизилась до 20,6 млн грн, рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Александр Кубраков: В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки
Александр Кубраков: В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

На итоговом мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал, что за этот год в Украине было обновлено 3926 км дорог государственного значения и 85 мостов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой организации.

"Это 92% и 85% от амбициозного плана, представленного в начале года, и абсолютный рекорд за все время независимости Украины – в том числе в соответствии с объявленными планами к факту выполнения", – сказал глава "Укравтодора".

Кубраков также заявил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало фундаментально новый подход к работе с дорожными проектами, благодаря которому трассы стали безопаснее и долговечнее. К тому же снизилась стоимость их строительства – с начала 2020 года 1 километр дорог стал дешевле на 4,5 млн грн.

"Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году – 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновление 100 мостов, установку 25 площадок взвешивания-в-движении).То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – отметил Кубраков.

Также глава "Укравтодора" сообщил, что в текущем году государственная автотранспортная служба начала реализацию масштабных долгосрочных дорожных проектов, которые станут базой для развития отрасли в ближайшие годы.

"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев – Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершены 28 из 30 запланированных обходов городов. Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", – подытожил глава "Укравтодора".

Теги: Укравтодор, строительство, дороги, Александр Кубраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот Х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот Х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
Ротару выступила на "Песне года" в РФ
Ротару выступила на "Песне года" в РФ
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то G
Виктория ВОРОНИНА
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
"Я разорванный в клочья, я подбитый снарядом, я как волк-одиночка, то в лесу, то в степи". Новая подборка стихов Кемеровского
"Я разорванный в клочья, я подбитый снарядом, я как волк-одиночка, то в лесу, то в степи". Новая подборка стихов Кемеровского G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS