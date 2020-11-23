Украина поднялась на 20 строчек в рейтинге качества дорог – "Укравтодор"

Украина поднялась по нескольким позициям в The Legatum Prosperity Index ("Индекс процветания"). В рейтинге "транспорт" заняла 73-е место, в рейтинге "качество дорог" – 126-е место, сообщили в "Укравтодоре".

В 2020 году Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качество дорог" и заняла 126-е место The Legatum Prosperity Index ("Индекс процветания"). Об этом сообщила 23 ноября в Facebook пресс-служба "Укравтодора".

"Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры. Стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям: в рейтинге "транспорт" получили +12 позиций (73-е место), в рейтинге "доступ к рынку и инфраструктура" +10 позиций (77-е место)", – сказано в сообщении.

В "Индексе процветания" Украина занимает 92-ю позицию, получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 по сравнению с 2018 годом.

The Legatum Prosperity Index ("Индекс процветания") – интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни. Его ежегодно составляет образовательный аналитический центр Legatum Institute.

В 2020 году, по информации председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, работы выполнены на 3900 км дорог государственного значения. В 2019-м в эксплуатацию было введено 847 км государственных дорог, в 2018-м – 1412 км, а в 2017 году – 1407 км.