В Украине введут новый стандарт безопасности на дорогах

Теперь на украинских дорогах, кроме "лежачих полицейских", притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

В Украине впервые разработали и изменили стандарт мер и средств для успокоения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Как отметили в службе, ранее в Украине существовало только одно средство успокоения движения – "лежачий полицейский". Теперь же, кроме него, притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменяет ее, постоянно разгоняясь и тормозя", – объяснили в "Укравтодоре".

Изменения вступят в силу с 1 ноября этого года.