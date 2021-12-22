Самыми большими достижениями 2021 года украинцы считают победу Усика, успех паралимпийцев в Токио и "Большое строительство" – опрос

Усик 26 сентября выиграл у Джошуа в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Фото: ЕРА

В топ-3 событий уходящего года, по мнению опрошенных, вошли успешное выступление украинских паралимпийцев на Играх в Токио (32%) и реализация программы "Большое строительство" (31%).

21% респондентов главными победами года считают расширение услуг в приложении "Дія", 19% – массовую вакцинацию от коронавируса, 18% – выход сборной Украины по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

Помимо этого, основными достижениями 2021 года украинцы называли выступление украинских спортсменов на Олимпийских играх (15%), введение норм обслуживания в учреждениях на украинском языке (15%), принятие закона об олигархах (14%), введение санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука (13%), договор с Евросоюзом об "открытом небе" (9%), старт рынка земли в Украине (7%), начало работы Крымской платформы (5%).

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.