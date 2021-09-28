На какое-то время отправляли меня к Илону Маску – Усик об ударах от Джошуа в чемпионском поединке

Усик (справа) о силе ударов Джошуа (слева): Можно посмотреть на мой фейс Фото: EPA

"Достаточно ощутимые удары. Можно посмотреть на мой фейс. Рассечение было, когда мы ударились головами, и затем легенький удар его джеба доразбил бровь. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался", – рассказал Усик.

По данным компьютеризированной системы Compubox, опубликованным в Twitter, Джошуа в бою нанес больше ударов, чем Усик (641 против 529), но уступил в точности – в цель пришлись 148 ударов украинца при 123 попаданиях у Энтони. В активе обоих боксеров одинаковое число джебов – по 52, Усик был лучше по точным силовым ударам (96 – 71).