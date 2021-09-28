На какое-то время отправляли меня к Илону Маску – Усик об ударах от Джошуа в чемпионском поединке

"Достаточно ощутимые удары. Можно посмотреть на мой фейс. Рассечение было, когда мы ударились головами, и затем легенький удар его джеба доразбил бровь. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался", – рассказал Усик.
По данным компьютеризированной системы Compubox, опубликованным в Twitter, Джошуа в бою нанес больше ударов, чем Усик (641 против 529), но уступил в точности – в цель пришлись 148 ударов украинца при 123 попаданиях у Энтони. В активе обоих боксеров одинаковое число джебов – по 52, Усик был лучше по точным силовым ударам (96 – 71).
UPSET SPECIAL: Usyk outlanded AJ and landed the harder punches all fight. Usyk's 148 landed punches were the most by a Joshua opponent. Usyk— CompuBox (@CompuBox) September 25, 2021
closed the show by landing 29 punches in round 12, most by a Joshua opponent. #JoshuaUsyk pic.twitter.com/69YJu3LWWk
В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, посмотреть его можно было только на платном видеосервисе Megogo, и там возникали сбои.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.
Усик рассказал, что поедет с чемпионскими поясами в оккупированный РФ Крым.
Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla. По версии Forbes, Маск – самый богатый человек в мире, его состояние журнал оценил в $203,4 млрд.