После боя с Усиком Джошуа возили в больницу – СМИ

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, посмотреть его можно было только на платном видеосервисе Megogo, и там возникал сбои.

Хирн заявил, что британец захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.