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29 сентября, 2021
 
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Усик и Беленюк посмотрели матч "Шахтер" – "Интер" вместе, накрывшись пледами. Видео

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Беленюк и Усик вместе посетили спортивное мероприятие
Беленюк и Усик вместе посетили спортивное мероприятие
Фото: Жан Беленюк / Facebook

Украинские спортсмены боксер Александр Усик и борец греко-римского стиля Жан Беленюк вместе посмотрели футбольный матч между украинским клубом "Шахтер" и итальянским "Интер". Видео на своей странице в Facebook обнародовал видеограф Александр Гончаров.

"Александр Усик и Жан Беленюк болеют под одеялом на матче "Шахтер" – "Интер", – написал он.

В кадре сначала находится Усик, поправляющий плед, которым укрыты его ноги. Вскоре к нему подходит Беленюк, садится рядом и тоже накрывает ноги пледом.

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3137372643167252/

Контекст:

Матч между "Шахтером" и "Интером" состоялся 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Он закончился без голов – со счетом 0:0. Это четвертая ничья между "Интером" и "Шахтером" в истории Лиги чемпионов. 

Александр Усик – чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Жан Беленюк – Олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа".

Теги: футбол, спорт, Александр Усик, спортсмены, НСК Олимпийский, Жан Беленюк, нардеп
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