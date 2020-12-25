"Горячо". Мельник показал кубики на животе

Украинский футболист Сергей Мельник поделился в сети откровенным фото.

После завершения карьеры футболиста Мельник принимал участие в шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами" Фото: sergeimelnik / Instagram

Футболист и экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Сергей Мельник 24 декабря в Instagram разместил черно-белый снимок, на котором запечатлен с оголенным торсом.

"Шикарный пресс", – оценили фигуру спортсмена подписчики.

"Ух, горячо", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергеи * Мельник (@sergeimelnik)

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. В 2017 году из-за травмы покинул футбол.

Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.

Осенью 2020 года футболист принимал участие в "Танцах со звездами" в паре с хореографом Аделиной Дели. Они выбыли из проекта 15 ноября, дойдя до четвертьфинала.