Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот

Экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Сергей Мельник разместил архивный ролик, который был снят за кулисами шоу.

Мельник дошел до четвертьфинала "Танцев со звездами" Фото: sergeimelnik / Instagram

Экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Сергей Мельник 26 ноября в Instagram разместил ролик, в котором запечатлен с оголенным торсом в компании гримера проекта.

Распылив на торс Мельника жидкую пудру, девушка-гример начинает растирать ее по телу.

"В процессе. Закулисье", – подписал он ролик.

"Повезло кому-то с работой", – отреагировали на видео подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергеи * Мельник (@sergeimelnik)

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы.

Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы.

Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.

Осенью 2020 года футболист принимал участие в "Танцах со звездами" в паре с хореографом Аделиной Дели. Они выбыли из проекта 15 ноября, дойдя до четвертьфинала.