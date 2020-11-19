Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу

По словам украинского хореографа Аделины Дели, которая в новом сезоне "Танцев со звездами" на "1+1" выступала в паре с футболистом Сергеем Мельником, после вылета из проекта она намерена вернуться к работе.

Партнерша бывшего участника по проекту "Танцы со звездами" на "1+1" футболиста Сергея Мельника – хореограф Аделина Дели заявила, что после вылета из проекта намерена сниматься в рекламе и давать индивидуальные уроки танцев. Об этом она написала 19 ноября в Instagram.

"Я наконец выспалась и отдохнула. Теперь в зоне доступа, могу давать индивидуальные, сниматься в рекламах и ходить по салонам красоты", – сообщила Дели.

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Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Мельник и Дели выбили их проекта по итогам четвертьфинала шоу. В полуфинале за победу в шоу будут бороться три пары – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы "ВИА Гра", певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья.