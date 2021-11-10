Кличко: На сегодня Тайсон Фьюри и Александр Усик – два лучших боксера в мире

"Нет ни вечных чемпионов, и никогда нет самого сильного. Ты можешь быть сильным только в короткий промежуток времени, показав сегодня. Но навсегда ты самым сильным не станешь. И в этот промежуток времени, который есть, два боксера есть, которые показали действительно серьезный бокс: это Тайсон Фьюри и Александр Усик. На сегодня они два лучших боксера", – считает Кличко.

Он рассказал, что очень волновался за Усика в поединке против британца Энтони Джошуа.

"У Саши были шансы, но эти шансы были до боя невелики. Я могу сказать, как эксперт… Саша – не прирожденный тяжеловес. Джошуа – прирожденный тяжеловес, мощный, тяжелее, с ударом. И я волновался. У Саши был шанс выиграть этот бой по очкам. Эти шансы были достаточно небольшими… Но тем не менее он все сделал, чтобы грамотно навязать свою тактику проведения боя. И он это сделал. Я не верил своим глазам, – отметил Кличко. – И я очень радовался. Точно так же, как своей победе или победе [брата] Владимира [Кличко]".

34-летний Усик после победы над Джошуа заявил, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC владеет британец Фьюри. 10 октября он защитил чемпионский пояс в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

"Очень много спекуляций на сегодняшний день: "А если бы они встретились?" Вот Саша проведет защиту титула еще раз в реванше [против Джошуа] – и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится", – подчеркнул Виталий Кличко.

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