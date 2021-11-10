Кличко: На сегодня Тайсон Фьюри и Александр Усик – два лучших боксера в мире

"Нет ни вечных чемпионов, и никогда нет самого сильного. Ты можешь быть сильным только в короткий промежуток времени, показав сегодня. Но навсегда ты самым сильным не станешь. И в этот промежуток времени, который есть, два боксера есть, которые показали действительно серьезный бокс: это Тайсон Фьюри и Александр Усик. На сегодня они два лучших боксера", – считает Кличко.
Он рассказал, что очень волновался за Усика в поединке против британца Энтони Джошуа.
"У Саши были шансы, но эти шансы были до боя невелики. Я могу сказать, как эксперт… Саша – не прирожденный тяжеловес. Джошуа – прирожденный тяжеловес, мощный, тяжелее, с ударом. И я волновался. У Саши был шанс выиграть этот бой по очкам. Эти шансы были достаточно небольшими… Но тем не менее он все сделал, чтобы грамотно навязать свою тактику проведения боя. И он это сделал. Я не верил своим глазам, – отметил Кличко. – И я очень радовался. Точно так же, как своей победе или победе [брата] Владимира [Кличко]".
34-летний Усик после победы над Джошуа заявил, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
Титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC владеет британец Фьюри. 10 октября он защитил чемпионский пояс в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
"Очень много спекуляций на сегодняшний день: "А если бы они встретились?" Вот Саша проведет защиту титула еще раз в реванше [против Джошуа] – и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится", – подчеркнул Виталий Кличко.
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В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Поединок может состоятся в марте 2022 года, отмечал Хирн.
Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".
Усик находится на контракте в промоутерской компании К2, основанной братьями Виталием и Владимиром Кличко в 2005 году.