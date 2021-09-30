Промоутер Джошуа допустил возможность проведения реванша с Усиком в Киеве

Усик говорил, что хотел был провести этот бой на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Я провел бы бой на открытой арене в апреле. Мы это уже делали. Я бы хотел провести бой в Великобритании. Я уверен, что [команда Усика] хотела бы провести бой в Киеве. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы посмотреть на это. У меня нет проблем с поездкой в Киев. Мы посмотрим на доходы, которые можно получить", – отметил Хирн.

Промоутер добавил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте". Также по его словам, были предложения провести реванш на Ближнем Востоке.