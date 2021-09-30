Большинство украинцев считает, что об Украине в мире знают благодаря братьям Кличко – опрос

55% опрошенных думают, что жители других стран узнали об Украине благодаря боксеру и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко, 52% респондентов считают, что благодаря его брату, боксеру Владимиру Кличко.

В тройку лидеров также вошел футболист, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. О том, что благодаря ему в мире узнали об Украине, думают 42% украинцев.

Также в числе лидеров оказались певица, победитель "Евровидения" 2004 года Руслана Лыжичко (32%), боксер Александр Усик (30%), певица, победитель "Евровидения" 2016 года Джамала, шоумен Андрей Данилко (22%), музыкант Кузьма Скрябин (20%), боксер Василий Ломаченко (19%), президент Украины Владимир Зеленский, актер Богдан Ступка и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – по 15%.

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.