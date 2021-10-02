Виталий Кличко ответил на вопрос, состоится ли бой-реванш Усика против Джошуа в Киеве

Виталий Кличко (справа) обещал Усику (слева), что он будет чемпионом мира Фото: Віталій Кличко / Facebook

Он выразил надежду, что бой состоится через полгода – максимум через восемь месяцев.

Журналистка спросила Кличко, можно ли спрогнозировать, что реванш состоится в Киеве.

"Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он – если состоялся, то в Киеве", – ответил городской голова.

Мэр добавил, что Усик находится на контракте в промоутерской компании К2, основанной братьями Виталием и Владимиром Кличко в 2005 году.

"Я обещал, что он будет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра… Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался", – сказал городской голова.

Сейчас, по мнению Кличко, "важно не ломать конструкцию", которая привела Усика к успеху.

"Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бое-реванше", – подчеркнул мэр.