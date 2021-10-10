Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Промоутер британца назвал возможную дату боя

Бой, по его словам, может состояться в марте 2022 года. Хирн добавил, что Джошуа уже начал готовиться к поединку.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".