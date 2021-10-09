"Сделай свою роботу в реванше против Джошуа". Фьюри передал привет Усику перед чемпионским боем с Уайлдером

"Привет, Александр! Очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие [от боя с Энтони Джошуа]. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою роботу в реванше!" – сказал Фьюри.

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Поединок за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC между Фьюри и Уайлдером состоится 10 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это третий бой между соперниками, в 2018 году поединок завершился вничью, а в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде и стал чемпионом мира.