"Сделай свою роботу в реванше против Джошуа". Фьюри передал привет Усику перед чемпионским боем с Уайлдером

"Привет, Александр! Очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие [от боя с Энтони Джошуа]. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою роботу в реванше!" – сказал Фьюри.
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Поединок за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC между Фьюри и Уайлдером состоится 10 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это третий бой между соперниками, в 2018 году поединок завершился вничью, а в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде и стал чемпионом мира.
В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.
Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".
Усик после победы над Джошуа заявлял, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. "Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс", – отмечал украинский чемпион.