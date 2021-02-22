Зеленский анонсировал строительство дороги вокруг Киева и "самой длинной трассы" М-30

Киевская обходная дорога и трасса М-30 от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области станут двумя амбициозными проектами этого года, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Впервые в истории Украины оппозиция критикует власть за то, что в Украине строятся дороги Фото: president.gov.ua

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу, протяженность которой составит 150 километров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30.Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть несколько очень амбициозных проектов на этот год. Один из них – это киевская обходная дорога [...] Мы планируем начать реализацию дороги уже в этом году. Ее общая протяженность – 150 километров", – заявил он.

Вторым проектом, по словам главы государства, станет трасса М-30, самая длинная дорога в стране протяженностью в 1400 км.

"Она соединит восток и запад нашей родины. Тема дорог для нас является приоритетной. Кстати интересно, что впервые в истории Украины оппозиция критикует власть за то, что в Украине строятся дороги", – отметил Зеленский

В Офисе президента Украины сообщали, что дорогу построят полукольцом общей протяженностью в 150 км. Она будет состоять из шести отрезков и соединит трассы М-07 Киев-Ковель, М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь, М-03 Киев-Харьков и М-01 Киев-Чернигов. Общая стоимость объездной дороги составляет 85 млрд грн, подсчитали в ОП.

Объездная дорога в столице входит в перечень объектов проекта "Большое строительство". Как сказано на сайте проекта, дорога вокруг столицы предусматривает строительство полукольца общей протяженностью почти 150 км. закончить ее строительство планируют до 2025 года.

Самую длинную трассу в стране М-30 от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области ранее планировали построить в честь 30-летия независимости Украины, сообщали в ОП в декабре прошлого года. Доходить дорога будет только до Покровска, поскольку 200 километров этой дороги находится на временно оккупированной части Луганской области.