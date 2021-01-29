Зеленский заявил, что в этом году в Украине построят в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году в стране было построено 4 тыс. км дорог и около 150 мостовых переходов.

Зеленский: В текущем году у нас планы более амбициозные Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января на встрече с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG заявил, что в этом году власти страны намерены построить в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м. Об этом сообщает сайт главы государства.

Как уточнили в пресс-службе президента, компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для рельсового транспорта – трамваев, поездов метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с компанией по модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта.

Зеленский отметил, что в прошлом году в Украине было построено 4 тыс. км дорог и около 150 мостовых переходов.

"В текущем году у нас планы более амбициозные – мы хотим увеличить это количество в полтора раза. Но еще добавляем другое приоритетное направление – аэропорты и железные дороги", – рассказал президент.

По его словам, украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также сообщения с помощью электрички и скоростного трамвая в разных городах страны.

Издание "Деловая столица" сообщало, что в 2020 году в Украине был поставлен рекорд по количеству построенных и отремонтированных дорог. При этом в ходе "Большого строительства" не существовало приоритетных областей – дороги ремонтировались и строились во всех регионах.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявлял, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

По данным Минфина, Кабмин Украины в 2020 году направил на борьбу с коронавирусом 66,5 млрд грн, однако 25,7 млрд грн из этих средств были потрачены на строительство и ремонт дорог.