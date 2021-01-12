Кабмин в 2020 году направил на борьбу с коронавирусом 66,5 млрд грн, из них 25,7 млрд грн потрачены на дороги

Для сферы здравоохранения в сумме, направленной на борьбу с COVID-19, предназначалось 19,4 млрд грн.

На лаборатории Минздрава и индивидуальную защиту для медиков потрачено 3,3 млрд грн Фото: EPA

На борьбу с COVID-19 в 2020 году Кабинет Министров Украины направил 66,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что 63,7 млрд грн (или 89%) выделено из фонда борьбы с коронавирусом, 2,8 млрд грн (44%) – из специального фонда госбюджета.

Согласно сообщению, 19,4 млрд грн (из 22,4 млрд грн выделенных) использовано на сферу здравоохранения, в частности:

на закупку аппаратов ИВЛ – 84 млн грн из предусмотренных 100 млн грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 3,3 млрд грн (83%) из 4 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных медучреждений – 2,3 млрд грн (100%);

на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных медучреждений – 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;

на обеспечение больниц кислородом – 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;

на закупку медуслуг по программе медицинских гарантий – 3,9 млрд грн (74%) из 5,3 млрд грн;

на обеспечение опорных медучреждений цифровыми диагностическими рентгеновскими системами – 1 млрд грн (97%);

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам – 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на это 6 млрд грн.

Из выделенных 17,4 млрд грн на социальную защиту населения использовано 73,5% средств (12,8 млрд грн). 4,5 млрд грн было направлено на обеспечение правопорядка.

Из 27 млрд грн, выделенных на стимулирование экономики, использовано 26,4 млрд грн, в частности 25,7 млрд грн – на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения.

За счет средств специального фонда госбюджета на материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета деятельности в рамках противоэпидемических мер, использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн.

Кроме того, около 1,4 млрд грн было предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Погибло от коронавируса в Украине с начала эпидемии на 12 января более 20 тыс. человек.