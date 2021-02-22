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Зеленский рассказал, сколько дорог собираются построить в Украине в 2021 году

В текущем году украинские власти собираются построить 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. – местного, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Наша цель на 2021 год не уменьшится
Зеленский: Наша цель на 2021 год не уменьшится
Фото: president.gov.ua

В этом году в Украине построят 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. километров дорог местного значения. Такие планы озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не собираемся останавливаться. Наша цель на 2021 год не уменьшится. Это 4,5 тыс. километров [дорог] государственного значения и 2 тыс. – местного", – пообещал президент.

Зеленский рассказал о статистике построенных дорог в прошлом году. Так, по словам президента, несмотря на коронакризис удалось построить 6,5 тыс. километров дорог.

"Из них 4 тыс. – государственного значения, а 2,5 тыс. – местного. Когда мы впервые заявили об этих планах, их считали абсолютно сумасшедшими. Сегодня это официальная статистика и уже история", – добавил он.

Дороги в Украине начали активно строить после начала проекта "Большое строительство". Он стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявлял, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

Зеленский 29 января на встрече с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG говорил, что в этом году власти страны намерены построить в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м.

По информации координатора программы "Большое строительство" Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,389 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

Первой по эффективности использования средств Госдорфонда стала Полтавская ОГА – 99,94%. В тройку лидеров попали также Херсонская (99,59%) и Ивано-Франковская (99,57%) областные государственные администрации.

Теги: бюджет, Владимир Зеленский, рост ВВП, дороги, власть, инфраструктура, Большое строительство
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