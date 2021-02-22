Зеленский рассказал, сколько дорог собираются построить в Украине в 2021 году

В текущем году украинские власти собираются построить 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. – местного, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Наша цель на 2021 год не уменьшится Фото: president.gov.ua

В этом году в Украине построят 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. километров дорог местного значения. Такие планы озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не собираемся останавливаться. Наша цель на 2021 год не уменьшится. Это 4,5 тыс. километров [дорог] государственного значения и 2 тыс. – местного", – пообещал президент.

Зеленский рассказал о статистике построенных дорог в прошлом году. Так, по словам президента, несмотря на коронакризис удалось построить 6,5 тыс. километров дорог.

"Из них 4 тыс. – государственного значения, а 2,5 тыс. – местного. Когда мы впервые заявили об этих планах, их считали абсолютно сумасшедшими. Сегодня это официальная статистика и уже история", – добавил он.