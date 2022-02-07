"Мы готовы делать все!" В Виннице объявили набор в закрытую сеть партизан, которые будут бороться со спецслужбами РФ и олигархами

В партизанской сети уже успели провести обучение более 1 тыс. мужчин из 13 областей Украины Фото: Вінницька ГО "Гідність нації" / Facebook

Отмечается, что в партизанской сети уже успели провести обучение более 1 тыс. мужчин из 13 областей Украины.

"Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, ведь видим, что в этом действительно есть необходимость. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции, в том числе и в борьбе со спецслужбами РФ, которые, знаем, активно работают на территории Украины. Мы готовы делать все для того, чтобы не дать антигосударственным силам разрушить нашу страну!" – говорится в заявлении организации.

Глава "Гідності нації" Вадим Кудияров, по данным движения "Чесно", был избран депутатом Винницкого городского совета от партии "Батьківщина". Годом ранее, в 2014 году, он баллотировался в Верховную Раду, однако неудачно.

В новообразованной партизанской сети обещают, что сопротивление ощутят также украинские олигархи, поскольку они, по словам активистов, – "основные партнеры агрессора и губительный элемент для нашего государства".