"Огромное количество колонн Росгвардии едут к границе с Украиной, в том числе кадыровцы". В CIT считают, что Россия собрала достаточно войск для вторжения

5 февраля ряд крупных западных СМИ – The Washington Post, The New York Times, Reuters – написали со ссылкой на источники в администрации президента США, что Россия стянула к западным границам около 70% военных сил, необходимых для вторжения в Украину.
"Та цифра, которая озвучивалась – 70% от необходимой мощи – плюс-минус мы с этим согласны, но когда говорят о 70% необходимой мощи, имеют в виду полномасштабное наступление вдоль всей линии фронта, что, на наш взгляд, наименее вероятно. Если будет наступление, то по определенным территориям, не по всей линии фронта сразу, а для этого все более или менее необходимые силы уже готовы", – подчеркнул Левиев.
Он объяснил, что для расчета цифры в 70% обычно рассматривается общая численность армии потенциального противника и из этого вычисляется, сколько необходимо наступающих сил. По его мнению, для успешного нападения России достаточно будет побеждать "по определенным точкам", например по направлению из Брянской или Курской областей. Со стороны Ростовской области подготовлены вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", и на это направление РФ потребуется направлять меньше новых сил.
"За последний месяц их количество увеличилось, подтягивались недостающие части, а сейчас началась перебазировка. Та техника, которая с прошлого года стояла под Воронежем, а к осени уехала в Смоленскую область – все тогда еще успокоились – но теперь эта техника двинулась в Брянскую область, в Климово, который находится в 45 км от границы с Украиной, то есть очень близко", – рассказал эксперт.
Левиев отметил, что на данный момент активно идет переброска сил Росгвардии.
"Мы видим огромное количество колонн Росгвардии, они едут к границе с Украиной, в том числе те самые кадыровцы, которые входят в структуру Росгвардии. Сегодня мы заметили, что они на полигоне "Опук" в Крыму", – рассказал он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.