ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Огромное количество колонн Росгвардии едут к границе с Украиной, в том числе кадыровцы". В CIT считают, что Россия собрала достаточно войск для вторжения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В CIT считают, что если наступление России будет, то не по всей линии фронта сразу, а "по отдельным территориям"
В CIT считают, что если наступление России будет, то не по всей линии фронта сразу, а "по отдельным территориям"
Фото: mil.ru (архив)

Руслан Левиев, основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team, считает количество сосредоточенных у границ Украины российских войск достаточным для успешного нападения. Об этом он сказал в комментарии "Дождю" 6 февраля.

5 февраля ряд крупных западных СМИ – The Washington Post, The New York TimesReuters – написали со ссылкой на источники в администрации президента США, что Россия стянула к западным границам около 70% военных сил, необходимых для вторжения в Украину.

"Та цифра, которая озвучивалась – 70% от необходимой мощи – плюс-минус мы с этим согласны, но когда говорят о 70% необходимой мощи, имеют в виду полномасштабное наступление вдоль всей линии фронта, что, на наш взгляд, наименее вероятно. Если будет наступление, то по определенным территориям, не по всей линии фронта сразу, а для этого все более или менее необходимые силы уже готовы", – подчеркнул Левиев.

Он объяснил, что для расчета цифры в 70% обычно рассматривается общая численность армии потенциального противника и из этого вычисляется, сколько необходимо наступающих сил. По его мнению, для успешного нападения России достаточно будет побеждать "по определенным точкам", например по направлению из Брянской или Курской областей. Со стороны Ростовской области подготовлены вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", и на это направление РФ потребуется направлять меньше новых сил.

"За последний месяц их количество увеличилось, подтягивались недостающие части, а сейчас началась перебазировка. Та техника, которая с прошлого года стояла под Воронежем, а к осени уехала в Смоленскую область – все тогда еще успокоились – но теперь эта техника двинулась в Брянскую область, в Климово, который находится в 45 км от границы с Украиной, то есть очень близко", – рассказал эксперт.

Левиев отметил, что на данный момент активно идет переброска сил Росгвардии.

"Мы видим огромное количество колонн Росгвардии, они едут к границе с Украиной, в том числе те самые кадыровцы, которые входят в структуру Росгвардии. Сегодня мы заметили, что они на полигоне "Опук" в Крыму", – рассказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Теги: Россия, граница, вторжение, российская агрессия, Conflict Intelligence Team, границы, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102942)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (89660)
3
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (37890)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (35510)
5
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (35501)
6
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (29844)
7
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (25441)
8
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (16669)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS