"Не моя война, не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь!" Кива ответил Зеленскому на его призыв к нардепам возвращаться в Украину

Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне призвал политиков и бизнесменов, выехавших за границу на фоне вероятного нового вторжения России , вернуться в Украину в течение суток.

"Ты говоришь – возвращайтесь. Куда? В страну, в которой тебя загоняют, в которой против тебя ведутся системные провокации?", – сказал Кива.

Он обвинил Зеленского в том, что тот "продал землю", "сдал национальные интересы и "вытер о страну свои клоунские ноги".

Войну, которую развязала Россия в 2014 году на Востоке Украины, Кива назвал гражданской и сказал, что получил во время нее две контузии. Он также заявил, что не будет воевать за Зеленского.

"Тогда, в 2014, нас всех пропитали патриотизмом и сказали, что нужно защитить суверенитет. И мы пошли защищать в надежде на то, что мы выполняем свой долг. А как оказалось – мы воевали против собственного народа – в угоду американским выгодам, которые используют мою страну для провокации и уничтожения русских. Не моя война американская история, не буду я тебя защищать, Зеленский, и не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Потому что когда в 2014 году я имел две контузии, ты х..ем по роялю за бабки возил", –- сказал народный избранник.

Позже в эфире российской пропагандистской программы "Соловьёв LIVЕ" Кива отметил, что находится за границей Украины, решает личные дела.

Угрозу вторжения России в Украину нардеп назвал "истерией".

"Я не в Киеве и не на Украине, потому что у меня были запланированы мои внутренние дела. И менять их из-за истерии, которую нагнетает Запад, я точно не собираюсь. Я с полной ответсвенностью говорю, что никаких нападений, и я в этом уверен как гражданин Украины, не будет. Это все только манипуляция Запада", – сказал нардеп.

Он добавил, что в воскресенье планирует возвратиться в Украину.