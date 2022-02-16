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"Не моя война, не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь!" Кива ответил Зеленскому на его призыв к нардепам возвращаться в Украину

Угрозу вторжения России в Украину нардеп назвал "истерией"
Угрозу вторжения России в Украину нардеп назвал "истерией"
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что находится за границей, решая личные дела, и обвинил власть в "системных провокациях" против него. Об этом он сказал в видеообращении, которое 15 февраля опубликовал в Facebook.

Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне призвал политиков и бизнесменов, выехавших за границу на фоне вероятного нового вторжения России , вернуться в Украину в течение суток.

"Ты говоришь – возвращайтесь. Куда? В страну, в которой тебя загоняют, в которой против тебя ведутся системные провокации?", – сказал Кива.

Он обвинил Зеленского в том, что тот "продал землю", "сдал национальные интересы и "вытер о страну свои клоунские ноги".

Войну, которую развязала Россия в 2014 году на Востоке Украины, Кива назвал гражданской и сказал, что получил во время нее две контузии. Он также заявил, что не будет воевать за Зеленского.

"Тогда, в 2014, нас всех пропитали патриотизмом и сказали, что нужно защитить суверенитет. И мы пошли защищать в надежде на то, что мы выполняем свой долг. А как оказалось – мы воевали против собственного народа – в угоду американским выгодам, которые используют мою страну для провокации и уничтожения русских. Не моя война американская история, не буду я тебя защищать, Зеленский, и не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Потому что когда в 2014 году я имел две контузии, ты х..ем по роялю за бабки возил", –- сказал народный избранник.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/968700060749007/

Позже в эфире российской пропагандистской программы "Соловьёв LIVЕ"  Кива отметил, что находится за границей Украины, решает личные дела. 

Угрозу вторжения России в Украину нардеп назвал "истерией".

"Я не в Киеве и не на Украине,  потому что у меня были запланированы мои внутренние дела. И менять их из-за истерии, которую нагнетает Запад, я точно не собираюсь. Я с полной ответсвенностью говорю, что никаких нападений, и я в этом уверен как гражданин Украины, не будет. Это все только манипуляция Запада", – сказал нардеп.

Он добавил, что в воскресенье планирует возвратиться в Украину.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщала "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, восемь из них вернулись в страну

Теги: Верховная Рада, Россия, пропаганда, депутаты, граница, призыв, вторжение, Владимир Зеленский, Илья Кива, парламент, президент, ОПЗЖ, русские, нардеп
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