ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кива, выступая на российском ТВ, назвал Порошенко "заблудшей овцой", Зеленского – "временным и бесполезным человеком"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп похвалил Путина за предложенную помощь пятому президенту Украины
Нардеп похвалил Путина за предложенную помощь пятому президенту Украины
Фото: Илья Кива / Facebook

Президент России Владимир Путин "поступает как настоящий христианин", предлагая пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Об этом сказал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, выступая 9 февраля в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1". Видео выступления нардеп опубликовал в Facebook.

В ответ на реплику телеведущего о том, что Россия "в гуманитарных целях в случае политических преследований" готова принять Порошенко, Кива похвалил Путина.

"На самом деле шутки давно закончились и началась объективная реальность. И в действительности, как мы видим, президент России проявил, как всегда, христианскую благодетель. Ну вот православный человек спасает заблудшую овцу. В этом же миссия нас, православных людей. Поэтому я в этом точно ничего не увидел плохого или хорошего. Это норма как для меня, точно так же для христианина – помочь человеку в его сложный период", – сказал он.

Нардеп также прокомментировал фразу Путина "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", сказанную им на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

"На самом деле было все четко сказано президентом вашей страны по отношению к президенту моей страны. И если вы заметили – Владимир Владимирович за всю пресс-конференцию, за полтора часа так и не называл ни имени, ни фамилии [президента Украины Владимира] Зеленского, тем самым давая понять, что ты – человек временный и точно ни на что не влияешь. Фактически бесполезный", – сказал Кива.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/363248295300825/

Контекст:

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине "как государственного преступника – чрезмерная заявка", и выразил готовность предоставить ему убежище в России.

Порошенко в ответ на это предложение посоветовал Путину осознать, что "мы разберемся сами здесь, в Украине", а президенту Украины Владимиру Зеленскому – "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны".

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, телевидение, Петр Порошенко, Украина, пропаганда, депутаты, Владимир Зеленский, Илья Кива, закон, президент, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
"Вот это я понимаю, селедочка так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой
Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой
"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру
"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (149947)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (88521)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (61981)
4
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (51157)
5
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (50922)
6
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (39416)
7
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (28692)
8
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (27391)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS