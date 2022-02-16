ГОРДОН
 
 
МИР

В Госдепартаменте США допустили военную агрессию России против Украины на этой неделе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акт агрессии со стороны РФ вполне возможен, отметил Блинкен
Акт агрессии со стороны РФ вполне возможен, отметил Блинкен
Фото: EPA

Россия может начать военное вторжение в Украину на этой неделе. Такое мнение в интервью телеканалу France 24 выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его текстовая версия опубликована на сайте Госдепартамента США 15 февраля.

"Акт агрессии, начавшийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вблизи Украины, – сказал Блинкен. – Президенту [РФ Владимиру] Путину было бы очень легко показать, что он готов встать на путь дипломатии. Начать бы с деэскалации, с сокращения войск, которые окружают Украину, без провокаций. У России нет причин так поступать. Единственное объяснение, которое мы видим, это очередной акт агрессии".

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил 15 февраля, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины.

"Министр обороны России [Сергей Шойгу] сообщил сегодня, что некоторые военные части оставили свои позиции [у украинской границы] и возвращаются в места постоянной дислокации. Мы это проверяем. Однако наши аналитики указывают, что российские военные остаются на позициях, угрожающих Украине. 150 тыс. военных сконцентрировано на территории России и Беларуси вдоль границы Украины. Поэтому мы считаем, что вторжение России в Украину по-прежнему возможно", – сказал он.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, США, Украина, военные, Госдепартамент США, агрессия, вторжение, Энтони Блинкен, интервью, войска, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс. в месяц
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс. в месяц
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (56847)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (56226)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (29100)
4
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (27107)
5
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (22491)
6
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (21543)
7
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (21309)
8
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (19961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS