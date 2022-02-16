В Госдепартаменте США допустили военную агрессию России против Украины на этой неделе

"Акт агрессии, начавшийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вблизи Украины, – сказал Блинкен. – Президенту [РФ Владимиру] Путину было бы очень легко показать, что он готов встать на путь дипломатии. Начать бы с деэскалации, с сокращения войск, которые окружают Украину, без провокаций. У России нет причин так поступать. Единственное объяснение, которое мы видим, это очередной акт агрессии".

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил 15 февраля, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины.

"Министр обороны России [Сергей Шойгу] сообщил сегодня, что некоторые военные части оставили свои позиции [у украинской границы] и возвращаются в места постоянной дислокации. Мы это проверяем. Однако наши аналитики указывают, что российские военные остаются на позициях, угрожающих Украине. 150 тыс. военных сконцентрировано на территории России и Беларуси вдоль границы Украины. Поэтому мы считаем, что вторжение России в Украину по-прежнему возможно", – сказал он.