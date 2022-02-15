Кулеба ответил, когда Украина поверит в деэскалацию ситуации со стороны России

Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Из РФ постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас есть уже правило: не "услышим – тогда поверим", а "увидим – тогда поверим". Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – сказал Кулеба.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.