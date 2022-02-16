"С Днем единения, сине-желтые!" Зеленский обратился к украинцам и запустил челлендж

"Великий народ великой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день, день единения нас всех. Мы разные – разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас одно желание: желание жить. Жить в мире. Жить счастливо. Одной семьей, с детьми, с родителями", – сказал президент.

Он подчеркнул, что на все это украинцы имеют полное право, потому что находятся "у себя дома, в Украине".

"И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто – только мы вместе можем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина!" – сказал Зеленский.

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Кроме того, сегодня утром Зеленский начал челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины.

"Сегодня, в День единения, в 10.00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України". А в соцсетях мы запускаем челлендж: сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хештег #UAразом и опубликуйте. Отметьте человека, которому хотите передать челлендж", – написал президент.

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