"С Днем единения, сине-желтые!" Зеленский обратился к украинцам и запустил челлендж

"Великий народ великой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день, день единения нас всех. Мы разные – разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас одно желание: желание жить. Жить в мире. Жить счастливо. Одной семьей, с детьми, с родителями", – сказал президент.
Он подчеркнул, что на все это украинцы имеют полное право, потому что находятся "у себя дома, в Украине".
"И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто – только мы вместе можем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина!" – сказал Зеленский.
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Кроме того, сегодня утром Зеленский начал челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины.
"Сегодня, в День единения, в 10.00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України". А в соцсетях мы запускаем челлендж: сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хештег #UAразом и опубликуйте. Отметьте человека, которому хотите передать челлендж", – написал президент.
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16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00.
Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.
14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.
Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.