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15 февраля, 2022
 
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"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам

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Елена и Владимир Зеленские живут в браке с 2003 года
Елена и Владимир Зеленские живут в браке с 2003 года
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram 14 февраля опубликовал совместный ролик с женой, Еленой Зеленской.

"Всем добрый вечер! 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно показать сейчас всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", – сказал он.

Первая леди продолжила речь супруга.

"Да, поздравляем всех с Днем влюбленных. Любим друг друга, любим Украину", – заявила она.

Зеленские поцеловали друг друга в щеку.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент, День святого Валентина, Елена Зеленская, ролик
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