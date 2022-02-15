"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам

Елена и Владимир Зеленские живут в браке с 2003 года Фото: olenazelenska_official / Instagram

"Всем добрый вечер! 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно показать сейчас всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", – сказал он.

Первая леди продолжила речь супруга.

"Да, поздравляем всех с Днем влюбленных. Любим друг друга, любим Украину", – заявила она.

Зеленские поцеловали друг друга в щеку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)