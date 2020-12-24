Зеленская о хейте в свой адрес: Если скажу, что меня это никак не трогает и я, напевая, прохожу мимо, я совру

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что считает неприемлемым, когда хейтеры затрагивают ее и президента Украины Владимира Зеленского детей.

Зеленская: Конечно, я ожидала чего‑то подобного. Может, не в такой форме и не в таком количестве Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию "Новое время", комментируя хейт в свой адрес, заявила, что он иногда дезориентирует ее.

"Конечно, я ожидала чего‑то подобного. Может, не в такой форме и не в таком количестве. Если я скажу, что меня это никак не трогает и я, напевая, прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дезориентирует, сбивает с толку. Мысли же только хорошие и позитивные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все‑таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло", – отметила первая леди.

Она считает неприемлемым, когда хейтеры затрагивают ее и президента Украины Владимира Зеленского детей.

"Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать… Неприятно, когда задевают детей, они‑то вообще ни в чем не виноваты. Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какие‑то противники или оппоненты, ясное дело, что я буду задета. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно", – подчеркнула Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.