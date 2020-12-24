Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские

По словам жены украинского президента Владимира Зеленского Елены Зеленской, она осознает уникальность встречи с папой римским и герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Зеленские встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими в октябре 2020 года Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью, которое 24 декабря опубликовано на сайте НВ, заявила, что за время пребывания в статусе первой леди на нее наибольшее впечатление произвели две встречи, которые состоялись во время официальных визитов в Ватикан и Лондон (Великобритания).

По словам Зеленской, в Ватикане у нее состоялась непродолжительная встреча с папой римским, которого она охарактеризовала как великого, доброго и искреннего человека, оставившего приятное впечатление.

Вспоминая визит в Лондон, Зеленская подчеркнула, что разговор с герцогом и герцогиней Кембриджскими напоминал ей теплое общение двух семейных пар. Она предположила, что члены королевской семьи получили такое же удовольствие от этой встречи, как и они с супругом.

Зеленская подытожила, что вряд ли у нее появилась бы возможность пообщаться с папой римским или герцогом и герцогиней Кембриджскими, если бы не статус первой леди.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Визит Зеленских в Ватикан состоялся в феврале 2020 года. С герцогом и герцогиней Кембриджскими украинский президент и его жена встретились в октябре.