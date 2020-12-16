Зеленская: Мужу советы даю постоянно, президенту – никогда

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский, как муж, всегда прислушивается к ее советам.

Собеседники "ВВС Україна" рассказали, что Зеленский очень уважает мнение супруги (на фото) Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская не вмешивается в политику, но Офис президента посещает, рассказали собеседники "ВВС Україна".

Журналисты спросили Зеленскую, как часто она дает советы своему мужу – президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Как мужу – постоянно. Как президенту – почти никогда. Как мой муж – он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники", – ответила первая леди.

По данным собеседников "ВВС Україна" в Офисе президента, Зеленский "очень уважает" мнение жены.

"Она не дает советы, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректная в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения. В частности, публично. Никогда", – рассказал собеседник издания.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что при нем Зеленская "никогда не влезала в управление государством".

"Нет. Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется... не распространяет она сознательно. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь", – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что больше всех президент прислушивается к жене.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.