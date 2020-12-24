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24 декабря, 2020
 
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Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад

По словам жены украинского президента Владимира Зеленского Елены Зеленской, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон вопреки протоколу не спешила заканчивать разговор, который состоялся между ними в Елисейском дворце в июне 2019 года.

Во время встречи Зеленской с Бриджит Макрон между ними состоялся доверительный разговор
Во время встречи Зеленской с Бриджит Макрон между ними состоялся доверительный разговор
Фото: president.gov.ua

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью, которое 24 декабря опубликовано на сайте НВ,  рассказала, что, находясь в статусе первой леди, старается следовать советам личного характера, которые получила в июне 2019 года от жены французского президента Эммануэля Макрона Бриджит Макрон.

По словам Зеленской, встреча с женой французского президента стала для нее одной из первых официальных встреч в качестве супруги главы украинского государства.

Она рассказала, что вопреки протоколу, жена Макрона не хотела прекращать общение, во время которого рассказывала, как необходимо справляться с обязанностями президентской жены, не обращая внимания на критику и ограничения.

Первая леди уточнила, что советы касались многих сфер, включая отношений с мужем-президентом и собственными детьми. В частности, от супруги Макрона она получила совет продолжать посещать концерты и ходить в кино (Разговор состоялся до начала пандемии. – "ГОРДОН").

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Визит Зеленского с женой в Париж по приглашению Макрона состоялся в середине июня 2019 года.17 июня Зеленская встретилась с женой Макрона в Елисейском дворце.

Теги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Бриджит Макрон, Елена Зеленская
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