Зеленская о влиянии на президента: Конечно, я на него влияю. Но это не значит, что из-за меня он примет какое‑то решение

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не дает президенту страны Владимиру Зеленскому политических советов.

Зеленская: Не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию "Новое время" заявила, что имеет влияние на президента страны Владимира Зеленского, однако это не отражается на принимаемых им решениях.

"Конечно, я на него влияю. Если мне что‑то не нравится, я ему рассказываю. Но это не значит, что он примет какое‑то решение из‑за того, что я что‑то в интернете прочитала. Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, как ему нужно, – зачем портить человеку настроение?" – отметила первая леди.

Она подчеркнула, что не дает главе государства политических советов.

"Я стараюсь не вникать в глубоко политические темы. Мне кажется, ему есть кому советовать", – сказала Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.