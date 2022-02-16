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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока это просто заявления". Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины

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Зеленский: Все нормальные люди ожидают деэскалации
Зеленский: Все нормальные люди ожидают деэскалации
Фото: president.gov.ua

Пока Украина не видит отвода Россией ее войск от украинских границ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии BBC 16 февраля.

По его словам, Украина "реагирует на ту реальность, которая есть, и пока не видит никакого отступления".

"Мы только что об этом услышали", – добавил президент.

Зеленский добавил, что "все нормальные люди ожидают деэскалации".

Также, по словам президента, Украина "спокойно относится к любым угрозам", потому что "все это началось не вчера, это происходит уже много лет".

По его словам, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, войска
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