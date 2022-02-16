"Пока это просто заявления". Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины

По его словам, Украина "реагирует на ту реальность, которая есть, и пока не видит никакого отступления".

"Мы только что об этом услышали", – добавил президент.

Зеленский добавил, что "все нормальные люди ожидают деэскалации".

Также, по словам президента, Украина "спокойно относится к любым угрозам", потому что "все это началось не вчера, это происходит уже много лет".

По его словам, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".