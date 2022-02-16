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Польша призывает ЕС и НАТО оказать решительное сопротивление советским планам в отношении Украины – вице-маршалок Сейма

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Cвободная, суверенная, независимая от России Украина является государственным интересом Польши и всей Европы, отметил Терлецкий
Cвободная, суверенная, независимая от России Украина является государственным интересом Польши и всей Европы, отметил Терлецкий
Фото: EPA

Польша будет всегда призывать Европу к солидарности с Украиной на фоне агрессии со стороны РФ. Об этом 16 февраля, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, заявил вице-маршалок Сейма Польши Рышард Терлецкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Неделю назад Сейм Польши, а также Сенат Польши приняли определения, в которых мы призываем все международные организации – прежде всего, Европейский Союз и НАТО – давать более решительное сопротивление советским планам касательно Украины. И мы будем всегда так делать: мы будем всегда призывать Европу к солидарности с Украиной", – сказал Терлецкий.

Он отметил, что осуществил свой визит в Украину именно 16 февраля, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Польши.

"Мы избрали этот день… потому что разведки союзных государств информировали, что в этот день или ночью произойдет российская агрессия, российское наступление. Мы решили приехать к вам в этот день, чтобы показать, что мы вместе с вами, – подчеркнул Терлецкий. – Мы приехали, чтобы показать свою солидарность с Украиной и сказать четко всей Европе, что свободная, суверенная, независимая от России Украина является государственным интересом Польши и всей Европы".

Терлецкий приехал в Киев 16 февраля, 17–18 февраля Украину посетит маршалок Сената Польши Томаш Гродский, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

4 февраля определение о поддержке Украины единогласно принял Сенат Польши (верхняя палата парламента). В нем отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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