Польша призывает ЕС и НАТО оказать решительное сопротивление советским планам в отношении Украины – вице-маршалок Сейма

"Неделю назад Сейм Польши, а также Сенат Польши приняли определения, в которых мы призываем все международные организации – прежде всего, Европейский Союз и НАТО – давать более решительное сопротивление советским планам касательно Украины. И мы будем всегда так делать: мы будем всегда призывать Европу к солидарности с Украиной", – сказал Терлецкий.

Он отметил, что осуществил свой визит в Украину именно 16 февраля, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Польши.

"Мы избрали этот день… потому что разведки союзных государств информировали, что в этот день или ночью произойдет российская агрессия, российское наступление. Мы решили приехать к вам в этот день, чтобы показать, что мы вместе с вами, – подчеркнул Терлецкий. – Мы приехали, чтобы показать свою солидарность с Украиной и сказать четко всей Европе, что свободная, суверенная, независимая от России Украина является государственным интересом Польши и всей Европы".

Терлецкий приехал в Киев 16 февраля, 17–18 февраля Украину посетит маршалок Сената Польши Томаш Гродский, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

4 февраля определение о поддержке Украины единогласно принял Сенат Польши (верхняя палата парламента). В нем отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".