Кулеба анонсировал визит в Украину главы МИД Великобритании

"В пятницу я буду рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс", – сказал министр.
В то же время 16 февраля Украину посетит вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а 17–18 февраля – маршалок Сената Польши Томаш Гродский.
Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.
Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.
Визиты западных политиков в Украину проходят на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.