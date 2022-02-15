Кулеба анонсировал визит в Украину главы МИД Великобритании

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но она заболела COVID-19 Фото: EPA

"В пятницу я буду рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс", – сказал министр.

В то же время 16 февраля Украину посетит вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а 17–18 февраля – маршалок Сената Польши Томаш Гродский.

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.