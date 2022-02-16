37% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам – опрос

Еще 25% граждан в случае вторжения российских войск намерены сопротивляться путем участия в акциях гражданского неповиновения – демонстрациях, протестах, маршах, бойкотах, забастовках.

В то же время 12,4% респондентов уедут в более безопасные регионы Украины, а 7,5% – за границу.

17,9% опрошенных сказали, что в случае военной интервенции РФ ничего не будут предпринимать.

7,6% украинцев затруднились с ответом, а 1,2% – отказались отвечать.

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.