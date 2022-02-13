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"Пойдет на все ради власти". Наливайченко рассказал, решится ли Лукашенко на вторжение в Украину

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Валентин Наливайченко уверен, что вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси более чем реальна
Валентин Наливайченко уверен, что вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси более чем реальна
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Александр Лукашенко, называющий себя белорусским президентом, так хочет остаться у власти, что пойдет на все, в том числе на возможную просьбу президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину со стороны Беларуси. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" сказал народный депутат от фракции "Батьківщина", бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-посол в Беларуси Валентин Наливайченко.

"Он [Лукашенко] ради власти действительно способен на все. После первого, второго часа общения с ним я понял одно: нет той черты или того вопроса, на который он не пойдет ради того, чтобы остаться у власти", – сказал Наливайченко.

Он добавил, что в 2005–2006 годах, когда работал послом в Беларуси, Лукашенко относился к украинцам и Украине "очень позитивно".

"Но тогда, на мой взгляд, он был совсем другим президентом совсем другой страны", – уточнил Наливайченко.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщили, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева". В тот же день ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Теги: Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Валентин Наливайченко, вторжение, война в Украине, войска, границы, ток-шоу "ГОРДОН"
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