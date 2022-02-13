"Пойдет на все ради власти". Наливайченко рассказал, решится ли Лукашенко на вторжение в Украину

Валентин Наливайченко уверен, что вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси более чем реальна Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Он [Лукашенко] ради власти действительно способен на все. После первого, второго часа общения с ним я понял одно: нет той черты или того вопроса, на который он не пойдет ради того, чтобы остаться у власти", – сказал Наливайченко.

Он добавил, что в 2005–2006 годах, когда работал послом в Беларуси, Лукашенко относился к украинцам и Украине "очень позитивно".

"Но тогда, на мой взгляд, он был совсем другим президентом совсем другой страны", – уточнил Наливайченко.

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