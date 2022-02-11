"Дни его сочтены". Генерал США Ходжес заявил, что Кремль скоро заменит Лукашенко

"Я полагаю, что Запад прекрасно понимает, что происходит в Беларуси. Что президент Александр Лукашенко не является легитимным. Его действия направлены против собственного народа, против журналистов. Использование беженцев из Азии против Европы и его собственное рабское отношение к Кремлю оставляет его без друзей и без какого-либо доверия. На Западе это понимают, и поэтому дни его сочтены. Я считаю, Кремль его еще немного использует, а потом заменит. Поскольку в Европе никто и слезы не прольет, когда Лукашенко отправится на пенсию", – сказал генерал-лейтенант армии США.

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Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

1 февраля 2022 года в Международный уголовный суд в Гааге подан иск против Лукашенко и представителей силовых структур, которых обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

По состоянию на 11 февраля 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1149 человек.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.